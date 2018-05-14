День відкриття посольства США у Єрусалимі став найкривавішим з початку протестів палестинців у березні - Reuters (відео)

Ізраїльтяни пострілами вбили щонайменше 43-х палестинців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з часу початку серії акцій протестів з вимогою права на повернення до батьківських домівок в Ізраїлі, які розпочалися 30 березня.

Військові Ізраїлю були змушені відкрити вогонь на адміністративному кордоні Сектора гази, що призвело до щонайменше загибелі 43 палестинців під час протестів проти відкриття посольства Сполучених Штатів Америки в Єрусалимі.

Читайте такожУ відеозверненні на відкритті посольства США в Єрусалимі Трамп заявив про важливість миру в регіоні

Як повідомляє Reuters, на адміністративному кордоні Сектору Гази протести проти відкриття посольства США у Єрусалимі швидко перетворилися у кровопролиття.

На церемонії відкриття посольства прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за мужність у виконанні обіцянок.

Трамп у відеозверненні сказав, що залишається відданим миру між Ізраїлем і Палестиною.

"Ізраїльтяни пострілами вбили щонайменше 43-х палестинців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з часу початку серії акцій протестів з вимогою права на повернення до батьківських домівок в Ізраїлі, які розпочалися 30 березня", - повідомляє видання.

"Військові Ізраїлю у понеділок вбили десятки палестинців, які брали участь у масових протестах на кордоні з Сектором Гази, оскільки Сполучені Штати відкрили своє посольство в Єрусалимі", - повідомляє видання.

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що серед загиблих шестеро дітей, яким не виповнилося 18 років. За даними відомства, 2 200 палестинців отримали поранення, половина яких через потрапляння куль.