День відкриття посольства США у Єрусалимі став найкривавішим з початку протестів палестинців у березні - Reuters (відео)
Військові Ізраїлю були змушені відкрити вогонь на адміністративному кордоні Сектора гази, що призвело до щонайменше загибелі 43 палестинців під час протестів проти відкриття посольства Сполучених Штатів Америки в Єрусалимі.
Читайте такожУ відеозверненні на відкритті посольства США в Єрусалимі Трамп заявив про важливість миру в регіоні
Як повідомляє Reuters, на адміністративному кордоні Сектору Гази протести проти відкриття посольства США у Єрусалимі швидко перетворилися у кровопролиття.
На церемонії відкриття посольства прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за мужність у виконанні обіцянок.
Трамп у відеозверненні сказав, що залишається відданим миру між Ізраїлем і Палестиною.
"Ізраїльтяни пострілами вбили щонайменше 43-х палестинців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з часу початку серії акцій протестів з вимогою права на повернення до батьківських домівок в Ізраїлі, які розпочалися 30 березня", - повідомляє видання.
"Військові Ізраїлю у понеділок вбили десятки палестинців, які брали участь у масових протестах на кордоні з Сектором Гази, оскільки Сполучені Штати відкрили своє посольство в Єрусалимі", - повідомляє видання.
Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що серед загиблих шестеро дітей, яким не виповнилося 18 років. За даними відомства, 2 200 палестинців отримали поранення, половина яких через потрапляння куль.