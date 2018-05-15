Держдума РФ одностайно підтримала законопроект про санкції проти США

Законопроект прийнятий у першому читанні.

Державна Дума прийняла в першому читанні законопроект про протидію американським санкціям. За документ проголосували одностайно всі 410 депутатів, присутніх на засіданні.

Одночасно з законопроектом про контрсанкції парламентарії мають намір прийняти поправки до Кримінального кодексу, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території Росії, повідомляє "Meduza".

Друге читання законопроектів відбудеться 17 травня, повідомляє видання.

Читайте такожУ РФ підрахували, скільки російських компаній і громадян потрапило під санкції СШАЯк повідомляє видання, законопроект Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки і (або) інших іноземних держав» внесли до Держдуми в квітні 2018 року, у відповідь на введення Сполученими Штатами 6 квітня санкцій проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Як повідомляв УНІАН, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ «Ен Пі Ві Інжиніринг» Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління «Газпромбанку» Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія «Рособоронекспорт», банк «Російська фінансова корпорація», холдинг «Російські машини», група компаній «Ренова» і російська алюмінієва компанія «Русал».