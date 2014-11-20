У Москві знову пахне горілим
16:12, 20 листопада 2014Світ
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У деяких районах Москви знову відчувається запах гару.
У Москві знову запах гару / УНІАН
Як повідомили ТАСС в прес-службі Головного управління МНС Росії по Москві, це відбувається через спалювання залишків деревини в Підмосков'ї
"Згідно із затвердженим графіком, на території Московської області проводиться планове спалювання порубкових залишків, в результаті чого в деяких районах міста Москви відчувається запах гару", - повідомили в столичному МНС.
Для контролю повітря в столиці працює лабораторія московського ГУ МНС, зазначили у відомстві.
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За даними Мосекомоніторинга, виявлено незначне перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, що загрози здоров'ю не становить.
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