У Москві знову пахне горілим

Як повідомили ТАСС в прес-службі Головного управління МНС Росії по Москві, це відбувається через спалювання залишків деревини в Підмосков'ї

"Згідно із затвердженим графіком, на території Московської області проводиться планове спалювання порубкових залишків, в результаті чого в деяких районах міста Москви відчувається запах гару", - повідомили в столичному МНС.

Для контролю повітря в столиці працює лабораторія московського ГУ МНС, зазначили у відомстві.

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За даними Мосекомоніторинга, виявлено незначне перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, що загрози здоров'ю не становить.