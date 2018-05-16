Туреччина рекомендувала ізраїльському генконсулу в Стамбулі покинути країну

Ця рекомендація була зроблена у зв'язку з подіями, що сталися в Секторі Газа.

Міністерство закордонних справ Туреччини рекомендувало генеральному консулу Ізраїлю в Стамбулі Йозефу Леві Сфарі покинути країну і на деякий час повернутися на батьківщину.

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Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерела в турецькому МЗС.

Дипломатичний конфлікт між Анкарою і Тель-Авівом почався після зіткнень 14 травня ізраїльських військових з протестуючими на кордоні з Сектором Газа. В ньому загинуло більше 50 палестинців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав дії військових самозахистом, а президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив його в апартеїді.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Туреччина рекомендувала тимчасово покинути країну ізраїльському послу, а потім вже Ізраїль вислав турецького генконсула.