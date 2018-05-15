Туреччина запропонувала ізраїльському послу тимчасово покинути країну

Ця пропозиція прозвучала у зв'язку з вчорашніми подіями, що відбулися в Секторі Газа.

Міністерство закордонних справ Туреччини запропонувало послу Ізраїлю в Туреччині Ейтану Нае покинути країну на деякий час.

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«У міністерство був викликаний посол Ізраїлю в Туреччині. Він був проінформований про відкликання нашого посла в Тель-Авіві для консультацій. Йому також було сказано, що було б доречно, якщо і він сам на деякий час повернеться в свою країну», - сказало джерело в турецькому зовнішньополітичному відомстві, передає haberturk. Дана пропозиція прозвучала у зв'язку з вчорашніми подіями, що відбулися в Секторі Газа.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня польство США в Ізраїлі переїхало з Тель-Авіва до Єрусалиму. Поки в Єрусалимі відзначали цю подію, на території Палестини пройшли акції протесту, внаслідок яких загинули більше 60 людей, понад 2 тис. постраждали.