Нємцов: Путін збирається правити Росією до 2024 року

"Йому начхати на економіку та проблеми громадян, які, безумовно, страждатимуть від санкцій", - написав Нємцов на своїй сторінці в Facebook.

На думку політика, Путін збирається правити країною ще як мінімум 10 років, тобто до 2024 року. " І питання про наступника у 18-му році не існує", - пояснив Нємцов.

Читайте такожУ Путіна немає грошей на утримання 4 мільйонів жителів Донбасу - НємцовВін також підкреслив, що дії нинішнього глави Росії неухильно ведуть до негативних наслідків для її економіки. На думку Нємцова, серед прогнозованих явищ - зростання цін, падіння доходів громадян та банківська криза.