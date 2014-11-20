Нємцов: Путін збирається правити Росією до 2024 року
17:33, 20 листопада 2014Світ
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Російський опозиціонер Борис Нємцов вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін має намір продовжувати війну в Україні і конфронтацію зі всім світом.
Путін збирається продовжувати війну з усім світом, вважає Нємцов / УНІАН
"Йому начхати на економіку та проблеми громадян, які, безумовно, страждатимуть від санкцій", - написав Нємцов на своїй сторінці в Facebook.
На думку політика, Путін збирається правити країною ще як мінімум 10 років, тобто до 2024 року. " І питання про наступника у 18-му році не існує", - пояснив Нємцов.
Читайте такожУ Путіна немає грошей на утримання 4 мільйонів жителів Донбасу - НємцовВін також підкреслив, що дії нинішнього глави Росії неухильно ведуть до негативних наслідків для її економіки. На думку Нємцова, серед прогнозованих явищ - зростання цін, падіння доходів громадян та банківська криза.
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