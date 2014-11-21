Військовий корабель Росії вторгся у води Латвії
01:28, 21 листопада 2014Світ
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20 листопада збройні сили Латвії зафіксували у виключній економічній зоні російський військовий корабель.
Військовий корабель Росії вторгся у води Латвії / ZN.UA
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, пише видання Delfi.
Було визначено, що це був корабель СС-750, він зазвичай супроводжує підводні човни.
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Корабель зафіксували на відстані 19 морських миль від територіальних вод Латвії.
Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків у балтійському регіоні фіксується все частіше.
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