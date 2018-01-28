Прем'єр Польщі назвав Росію і "Північний потік-2" одними з головних загроз

Сильне занепокоєння у Моравецького викликає і загальна економічна ситуація в світі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на питання, що він вважає головною загрозою для своєї країни, заявив, що вкрай серйозно ставиться до російської загрози. За його словами, його побоювання продиктовані як подіями на сході України, так і планами Росії побудувати газопровід "Північний потік-2"

Такі заяви прозвучали в інтерв'ю, яке Моравецький дав американському виданню Politico під час економічного форуму в Давосі, передає Бі-Бі-Сі..

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"Я дуже серйозно ставлюся до російської загрози. Думаю, те, що Росія робить в Україні - дуже небезпечно. Ми обговорюємо ситуацію з нашими партнерами з Євросоюзу і США, в тому числі тут, у Давосі, ми говорили про те, як нам впоратися з цією загрозою", - відповів він на питання про найбільш суттєву загрозу безпеці Польщі.

За словами Моравецького, він також обговорював з міністром економіки США Ріком Перрі плани Росії побудувати спільно з Німеччиною газопровід "Північний потік-2", який дозволить їй постачати газ в Європу в обхід транзитної системи України.

"Німеччина намагається представити "Північний потік-2" як бізнес-проект, яким він фактично не є, бо якщо він буде реалізований - він зробить українську газотранспортну систему марною", - заявив він. На думку міністра, в цьому випадку вже ніщо не зможе перешкодити російським військам розгулювати по всій Україні.

При цьому Росія - не єдина загроза для Польщі, згадана Моравецьким. За його словами, сильне занепокоєння у нього викликає і загальна економічна ситуація в світі.