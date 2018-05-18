Євросоюз розпочав процедуру блокування санкцій США стосовно Ірану

ЄС запустив формальний процес "блокуючої постанови" шляхом оновлення списку санкцій США щодо Ірану.

Єврокомісія застосувала кроки, спрямовані на захист інтересів європейських компаній в Ірані від санкцій США.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Отримавши одностайну підтримку глав держав та урядів країн ЄС на зустрічі лідерів у Софії, яка відбулася увечері 16 травня, за пропозиціями президента ЄК Жан-Клода Юнкера та високого представника ЄС Федеріки Могеріні, Європейська комісія сьогодні застосувала перші кроки.

Зокрема, ЄС запустив формальний процес "блокуючої постанови" шляхом оновлення списку санкцій США щодо Ірану. "Блокуюча постанова" забороняє компаніям ЄС дотримуватися екстериторіальних санкцій США, дозволяє компаніям відшкодувати збитки, завдані такими санкціями, і скасовує в ЄС будь-які рішення іноземних судів щодо санкцій. ЄС хоче ввести "блокуючи постанову" в дію до 6 серпня 2018 року, коли набуде чинності перша партія американських санкцій.

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Крім того, Єврокомісія запустила процес, який дозволить Європейському інвестиційному банку підтримувати інвестиції ЄС в Ірані.

У Європарламенту і Ради ЄС тепер є 2 місяці для заперечення проти цих заходів, перш ніж вони набудуть чинності. Цей період може бути коротшим, якщо обидві установи сигналізують про відсутність до закінчення двомісячного періоду.

Євросоюз прийняв "блокуючи постанову" у листопаді 1996 року. Вона дозволяє європейським компаніям не підкорятися певним рішенням Вашингтона щодо санкцій. Крім того, компанії можуть отримати компенсації за спричинені обмеженнями втрати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном і пообіцяв повернути санкції проти цієї країни.