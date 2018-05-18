Лаврова залишили: в Росії оприлюднили новий склад уряду

Свої пости в уряді збережуть очільники МЗС, МВС, Мінпромторгу, Міноборони, а також міністри культури, праці та соцзахисту, охорони здоров'я, енергетики, юстиції та економічного розвитку.

У Росії оприлюднено новий склад уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив на зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

Зокрема, на місце очільника Мінсільгоспу він запропонував призначити голову правління "Россельхозбанка" Дмитра Патрушева, новим очільником Міністерства транспорту призначити Євгена Дітріха, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра транспорту. На пост очільника Мінприроди Медведєв запропонував Дмитра Кобилкіна

Очільником нового Міністерства освіти стане Ольга Васильєва, яка у попередньому складі обіймала пост міністра освіти, а Міністерство науки та вищої освіти очолить Михайло Котюк. Очільником Міністерства цифрового розвитку Медведєв запропонував затвердити Костянтина Носкова, який раніше був керівником аналітичного центру при уряді.

Читайте такожПутін знову призначив Медведєва главою російського уряду

Свої пости в уряді збережуть очільник МЗС Сергій Лавров, очільник Мінпромторгу Денис Мантуров, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр культури Володимир Мединський, міністр праці та соцзахисту Максим Топілін, міністр охорони здоров'я Вероніка Скворцова, міністр енергетики Олександр Новак, очільник МВС Володимир Колокольцев, міністр юстиції Коновалов. Міністр економічного розвитку Росії Максим Орешкін також зберіг свій пост.

Кандидатами у віце-прем'єри, як Медведєв оголошував раніше, є: Дмитро Козак - буде курирувати промисловість та енергетику; заступник міністра оборони Юрій Борисов - оборонно-промисловий комплекс (досі його курирував Дмитро Рогозін), Віталій Мутко - будівництво та регіональну політику, Тетяна Голікова - соціальну політику і охорону здоров'я, Ольга Голодець - культуру і спорт, Олексій Гордєєв - сільське господарство.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій Лавров залишить посаду міністра закордонних справ РФ і не увійде до складу нового уряду.