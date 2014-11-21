Лукашенко хоче стати ректором вишу
18:27, 21 листопада 2014Світ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко після завершення політичної кар'єри готовий зайнятися викладацькою діяльністю.
Лукашенко не хоче бути довічним президентом / УНІАН
"Ось закінчу свою кар'єру, якщо здоров'я буде, піду викладачем і з задоволенням буду викладати", - сказав він, виступаючи на семінарі в Білоруському державному педагогічному університету імені Максима Танка.
Про це пише ТАСС.
Президент додав, що для нього найкраща посада - це ректор вишу, він також був би не проти викладати студентам.
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Лукашенко заявив про необхідність підвищення престижу професії педагога в білоруському суспільстві.
"Зарплатою тут все не вирішимо. Багато факторів впливають на те, що статус наставника сьогодні неприпустимо низький, відіграє свою роль в тому числі і сучасна культура", - зазначив він.
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