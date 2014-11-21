Горбачов обіцяє передати Путіну свою загадкову розмову з Меркель

Про це він заявив у Москві у п’ятницю, 21 листопада, презентуючи свою нову книгу «Після Кремля», пише "Радіо Свобода".

За словами Горбачова, він та його дочка Ірина мали «інформативну» розмову з Меркель упродовж 7-9 листопада, коли святкували падіння Берлінської стіни.

«Ми мали дуже цікаву розмову, але я прибережу все для нашого президента», – зазначив Михайло Горбачов.

Він наголосив, що Ангела Меркель є «дуже відповідальним політиком» і порадив Володимиру Путіну прислуховуватися до того, що вона говорить.

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Відносини між Заходом та Москвою значно напружилися після анексії Росією українського Криму і підтримки сепаратистів на сході України.

18 листопада міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Москві мав зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. До Росії Штайнмаєр поїхав після візиту до Києва, але ця його поїздка не принесла зрушень.