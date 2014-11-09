Меркель вважає падіння Берлінського муру «сигналом надії» і для України

Таку думку вона висловила у ході виступу на урочистих заходах у Берліні з нагоди 25-ї річниці падіння Берлінського муру, передає інформаційне агентство dpa.

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«Ми можемо змінити речі на краще - це послання Берлінського муру. Воно спрямоване зокрема людям в Україні, у Сирії і в Іраку, і в багатьох інших регіонах світу, у яких свобода та права людини під загрозою або навіть зневажені», - наголосила Меркель.

На її думку, зламані можуть бути й інші мури – «стіни диктатури, насильства, ідеології, ворожнечі».

«Падіння стіни показало нам: мрії можуть здійснюватися. І цим досвідом ми хочемо поділитися з нашими партнерами в усьому світі», - зазначила канцлер ФРН.