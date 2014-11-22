ООН: у боротьбі з епідемією Еболи намітився прогрес

Таким був лейтмотив висловлювань генерального секретаря ООН Пан Гі Муна і керівників організацій системи ООН на брифінгу для журналістів за підсумками наради, проведеної ними у Вашингтоні, повідомляє ТАСС.

Пан Гі Мун, зокрема, зазначив, що "криве зростання" епідемії "почало знижуватися", але в ряді місць зусилля влади, як і раніше "не встигають за захворюваністю". Він, наприклад, оголосив, що терміново направляє главу Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен з групою спеціалістів в Малі.

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Сама Чен виступила перед журналістами в тому ж ключі. "Так, ми бачимо перші проблиски надії", - сказала вона. Але "спостерігаємо і нові області розповсюдження захворювання", так що "треба зберігати пильність", підкреслила високопоставлений фахівець.