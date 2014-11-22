Лукашенко переніс операцію на коліні

"Причиною операції стала спортивна травма, отримана під час одного з тренувань з хокею. Операція була плановою, але через щільний, насичений графік президента провести її раніше не являлося можливим", - зазначила прес-секретар, передає ТАСС.

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За її словами, хірургічне втручання було проведено в Республіканському клінічному медичному центрі управління справами президента Білорусі.

В даний час Лукашенко "почувається задовільно". "Він знаходиться в своїй заміській резиденції. Для реабілітації знадобиться 3-4 дні. Президент виконує свої обов'язки в повному обсязі", - повідомила Наталія Ейсмонт.