Гаррі і Меган: перший вихід у світ після весілля (фото)

Вони взяли участь у чаюванні в Букінгемському палаці, присвяченому принцу Чарльзу.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше вийшли у світ в якості сімейної пари - вони взяли участь у чаюванні в Букінгемському палаці, присвяченому принцу Чарльзу.

На честь 70-річного ювілею принца Чарльза королівська сім'я проводить ряд урочистих заходів.

Читайте також"Ми поцілуємося?": про що шепотілися принц Гаррі і Меган Маркл на весіллі (відео)

Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.