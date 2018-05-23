Гаррі і Меган: перший вихід у світ після весілля (фото)
09:57, 23 травня 2018Світ
3670 0
Вони взяли участь у чаюванні в Букінгемському палаці, присвяченому принцу Чарльзу.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше вийшли у світ в якості сімейної пари - вони взяли участь у чаюванні в Букінгемському палаці, присвяченому принцу Чарльзу.
На честь 70-річного ювілею принца Чарльза королівська сім'я проводить ряд урочистих заходів.
Читайте також"Ми поцілуємося?": про що шепотілися принц Гаррі і Меган Маркл на весіллі (відео)
Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл