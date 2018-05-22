Одне з найдорожчих: скільки коштує весілля принца Гаррі і Меган Маркл (відео)

За підрахунками ЗМІ весілля коштувало близько 43 мільйонів доларів - більша частина видатків пішла на безпеку.

Онук королеви Великобританії Єлизавети II принц Гаррі одружився з голлівудською актрисою Меган Маркл - за підрахунками ЗМІ весілля коштувало близько 43 мільйонів доларів.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Це весілля у Британії - як національне свято. Основна стаття витрат - безпека (були навіть снайпери). На неї пішло 40 мільйонів, причому оплачувалося це з державної скарбниці.

А от за решту платила королівська родина. На їжу витратили 386 тисяч доларів, напої обійшлися в 260 тисяч. Гостей пригощали вишуканими стравами - лангустинами, загорнутими в копченого лосося, спаржею, запеченими овочами, крокетами з віндзорським ягням, паннакотою. На солодке - макаруни з шампанським.

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Сукня Меган Маркл від Givenchy обійшлася в 340 тисяч, за неї Меган заплатила сама.

Але все вдасться повернути - завдяки притоку туристів скарбниця поповниться приблизно на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.