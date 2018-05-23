Грузія звинуватила РФ у військових злочинах та агресії на своїй території

Таку заяву зробили представники уряду Грузії в ході слухань в Європейському суді з прав людини.

Грузія звинуватила Росію у військових злочинах, порушеннях прав людини і "агресії" на своїй території під час військового конфлікту між країнами в серпні 2008 року.

Таку заяву зробили представники уряду Грузії в ході слухань в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі 23 травня.

"Москва була винна в численних порушеннях під час бойових дій в серпні 2008 року", - цитує заяву Тбілісі "Новое время".

За п'ять днів, йдеться у звіті, російські літаки здійснили понад 100 нападів на грузинські об'єкти. Уряд заявив, що було багато доказів того, що російські бомби були скинуті на цивільні райони, які вбили і поранили невинних людей. Свідоцтва включали свідчення очевидців, супутникові знімки, відео і телефонні перехоплення.

Уряд в Тбілісі заявив, що російські війська увійшли в сепаратистські провінції, Південну Осетію і Абхазію, коли вибухнув конфлікт. Росія розгорнула в Грузії 30-тисячний контингент солдат.

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Бен Еммерсон, адвокат Грузії, розповів колегії суддів, в присутності грузинського і російського представників, про те, що контроль Москви над цими територіями був частиною плану, метою якого було "зайняти стільки територій, скільки може зійти з рук"

До і після припинення вогню російські сухопутні війська увійшли в етнічні грузинські села, сказав Еммерсон, блокуючи входи і виходи. Осетинські війська та інші нерегулярні солдати потім систематично спалювали будинки і цілі села в Грузії, сказав він, додавши, що вони робили страти без суду і погрожували смертю, якщо люди відмовлялися покидати країну.

Грузія подала свої претензії до Страсбурга на наступний день після припинення військових дій. Тривала довгострокова суперечка - про те, що сталося, і хто винен у війні. Вона досяг свого апогею в суді в середу, 23 травня, коли Росія і Грузія виступили з заключними промовами.

Раніше прем'єр Грузії Георгій Квірікашвілі пояснив анексію Криму Росією і вторгнення на Донбас агресією Кремля в Абхазії і Осетії в 2008 році.

8 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію грузинського регіону Південна Осетія. Після п'ятиденних бойових дій Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії.

В результаті війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 228 цивільних осіб. Число поранених і постраждалих склало 2232. Серед них 1 045 військовослужбовців.