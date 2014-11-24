Російським солдатам заборонили користуватися iPhone

Про це пишуть "Известия" з посиланням на офіційну "гарячу лінію" міністерства оборони країни з питань призову.

Читайте такожУ Росії зупинили випуск золотих смартфонів із зображенням Путіна через позицію Кремля

Представник відомства пояснив заборону тим, що під час розмови по iPhone камера передає, де солдат знаходиться і чим він займається.

Неназваний співробітник "гарячої лінії" розповів виданню, що можна брати будь-який інший телефон, крім iPhone. "Це чисто американська фірма", - зазначив він.

Експерти також відзначають, що за допомогою iPhone легко визначити поточну геопозіцію конкретної людини. У випадку зі призовниками - смартфон легко може видати позиції військових частин та їх переміщення.

Нагадаємо, в липні голова юридичної служби КПРФ Вадим Соловйов пропонував заборонити призовникам користуватися мобільним інтернетом. За його словами, опублікована призовниками інформація може бути використана "для провокацій з боку західних ЗМІ".

Відзначимо, схожі ініціативи почали лунати в Росії після того, як журналісти відшукали в соцмережах російських солдат, які виставляють фото зі "служби" на Донбасі, а самі сторінки у соцмережах почали зникати.