Користувачів iPhone, iPad і Mac атакує новий вірус

Експерти з кібербезпеки виявили комп'ютерний вірус, який атакує гаджети від Apple: смартфони iPhone, планшети iPad, комп'ютери Mac.

Вірусом під назвою WireLurker можуть бути заражені пристрої вже сотень тисяч користувачів "яблучної" продукції, попереджають у компанії Palo Alto Networks, що працює у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє Росбалт з посиланням на FT.

Зазначається, що шкідливий WireLurker поширився в результаті низки цільових атак на хмарний сервіс Apple iCloud на території Китаю, майже відразу після старту продажів нової версії смартфона iPhone 6 в цій країні.

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У комп'ютери nf ноутбуки вірус проникає через додатки, що завантажують через сторонній магазин додатків для пристроїв Apple - китайський майданчик Maiyadi, а потім поширюється з одного пристрою на інший, коли до зараженого Mac через USB-кабель підключається iPhone або iPad.