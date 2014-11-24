Російські депутати пропонують видати Україні політиків-утікачів та їхніх родичів

Депутат Держдуми РФ Валерій Рашкін (КПРФ) заявив, що російська влада має суворіше та жорсткіше підійти до питання про перебування на території Росії українських політиків-утікачів та їхніх родичів.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті КПРФ.

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"Але з якого дива Росія має рятувати інших втікачів і нечистих на руку українських політиків, таких, наприклад, як Пшонка або Азаров? Азаров, будучи прем'єр-міністром України, протягом чотирьох років займався тим, що фактично заохочував крадіжку російського газу та проводив маніпуляції з боргами України перед Росією", - пише він.

На думку депутата, Росія жертвує своїм іміджем, захищаючи сина Азарова, якого звинувачують у розкраданні державних коштів. При тому, що ця людина навіть не є громадянином Росії.

"У нього австрійський паспорт. Його дуже чекають в Австрії, де арештовані його рахунки, й де стосовно нього ведеться розслідування. Його потрібно видати Австрії", - пояснює він.

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Рашкін впевнений, що стосовно українських політиків-утікачів та їхніх родичів РФ має керуватися своїми політичними інтересами.

«Надавати політичний притулок і захищати на своїй території громадян іноземних держав допустимо та доцільно лише в тому випадку, якщо це дійсно віддані й щирі друзі Росії, люди, які постраждали за свої політичні погляди і за вірність відносин з Росією. Такі люди, як Азаров до цієї категорії явно не мають ніякого відношення, скоріше навпаки, вони були і залишаються ворогами Росії. Причому незрозуміло, яку діяльність вони ведуть зараз на території нашої держави", - підкреслив Рашкін.

За даними депутата, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров веде справи в Москві, де у нього є великий офіс у престижному районі Хамовники. Рашкін не виключає, що нинішня діяльність українського політика-втікача цілком може бути пов'язана з відмиванням коштів або з політичними проектами, які завдають шкоду інтересам Росії. Зазначається, що депутат уже відправив до ФСБ Росії запит про необхідність проведення перевірок щодо колишнього прем'єр-міністра України.