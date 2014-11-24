Російські депутати пропонують видати Україні політиків-утікачів та їхніх родичів

11:39, 24 листопада 2014
Світ
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У Держдумі РФ вже пропонують видати Україні політиків-утікачів - зокрема Миколу Азарова та Віктора Пшонку.

ZN.UA

Депутат Держдуми РФ Валерій Рашкін (КПРФ) заявив, що російська влада має суворіше та жорсткіше підійти до питання про перебування на території Росії українських політиків-утікачів та їхніх родичів.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті КПРФ.

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"Але з якого дива Росія має рятувати інших втікачів і нечистих на руку українських політиків, таких, наприклад, як Пшонка або Азаров? Азаров, будучи прем'єр-міністром України, протягом чотирьох років займався тим, що фактично заохочував крадіжку російського газу та проводив маніпуляції з боргами України перед Росією", - пише він.

На думку депутата, Росія жертвує своїм іміджем, захищаючи сина Азарова, якого звинувачують у розкраданні державних коштів. При тому, що ця людина навіть не є громадянином Росії.

"У нього австрійський паспорт. Його дуже чекають в Австрії, де арештовані його рахунки, й де стосовно нього ведеться розслідування. Його потрібно видати Австрії", - пояснює він.

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Рашкін впевнений, що стосовно українських політиків-утікачів та їхніх родичів РФ має керуватися своїми політичними інтересами.

«Надавати політичний притулок і захищати на своїй території громадян іноземних держав допустимо та доцільно лише в тому випадку, якщо це дійсно віддані й щирі друзі Росії, люди, які постраждали за свої політичні погляди і за вірність відносин з Росією. Такі люди, як Азаров до цієї категорії явно не мають ніякого відношення, скоріше навпаки, вони були і залишаються ворогами Росії. Причому незрозуміло, яку діяльність вони ведуть зараз на території нашої держави", - підкреслив Рашкін.

За даними депутата, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров веде справи в Москві, де у нього є великий офіс у престижному районі Хамовники. Рашкін не виключає, що нинішня діяльність українського політика-втікача цілком може бути пов'язана з відмиванням коштів або з політичними проектами, які завдають шкоду інтересам Росії. Зазначається, що депутат уже відправив до ФСБ Росії запит про необхідність проведення перевірок щодо колишнього прем'єр-міністра України.

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