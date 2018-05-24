У Трампа розповіли про «останню краплю», що призвела до скасування його зустрічі з Кім Чен Ином - Reuters
Реакція північнокорейської сторони на заяву віце-президента США Майка Пенса про відносини Пхеньяну та Вашингтона стала «останньою краплею», що змусила Дональда Трампа скасувати зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву неназваного посадовця Білого дому.
Читайте такожКНДР закрила свій ядерний полігон, підірвавши тунелі для випробувань
Відзначається, що Пенс в ефірі телеканалу Fox News допустив, що відносини між США і КНДР можуть розвиватися за «лівійською моделлю», якщо компроміс в питанні ядерного роззброєння Пхеньяну не буде знайдено.
Заступник міністра закордонних справ КНДР, у свою чергу, назвав заяву Пенса «дурною», і запропонував "проводити або саміт, або демонстрацію ядерних сил".
Після цієї реакції в Білому домі відбулася нарада, на якій високопоставлені особи вирішили скасувати зустріч.
Ще один чиновник в адміністрації Трампа розповів, що причиною скасування саміту стала фактична погроза ядерним конфліктом з боку Пхеньяну.
«Північні корейці буквально погрожували ядерною війною в заяві, оприлюдненій минулої ночі. Жоден саміт не може бути успішним за таких обставин», –зазначив він.
У Білому домі все ж допускають можливість переговорів з КНДР, але вказують, що для цього вона повинна, як мінімум, змінити свою риторику.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявлену Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.
На саміті повинні були обговорюватися умови денукліаризації Північної Кореї.