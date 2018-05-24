У Трампа розповіли про «останню краплю», що призвела до скасування його зустрічі з Кім Чен Ином - Reuters

За словами джерел у Білому домі, Пхеньян у своїй нещодавній заяві фактично пригрозив США ядерним конфліктом.

Реакція північнокорейської сторони на заяву віце-президента США Майка Пенса про відносини Пхеньяну та Вашингтона стала «останньою краплею», що змусила Дональда Трампа скасувати зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву неназваного посадовця Білого дому.

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Відзначається, що Пенс в ефірі телеканалу Fox News допустив, що відносини між США і КНДР можуть розвиватися за «лівійською моделлю», якщо компроміс в питанні ядерного роззброєння Пхеньяну не буде знайдено.

Заступник міністра закордонних справ КНДР, у свою чергу, назвав заяву Пенса «дурною», і запропонував "проводити або саміт, або демонстрацію ядерних сил".

Після цієї реакції в Білому домі відбулася нарада, на якій високопоставлені особи вирішили скасувати зустріч.

Ще один чиновник в адміністрації Трампа розповів, що причиною скасування саміту стала фактична погроза ядерним конфліктом з боку Пхеньяну.

«Північні корейці буквально погрожували ядерною війною в заяві, оприлюдненій минулої ночі. Жоден саміт не може бути успішним за таких обставин», –зазначив він.

У Білому домі все ж допускають можливість переговорів з КНДР, але вказують, що для цього вона повинна, як мінімум, змінити свою риторику.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявлену Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.

На саміті повинні були обговорюватися умови денукліаризації Північної Кореї.