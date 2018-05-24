Макрон заявив про необхідність роботи «нормандського формату» задля досягнення «нових компромісів»

Макрон впевнений, що "нормандський формат" дуже корисний.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність роботи «нормандського формату» щодо України задля досягнення «нових компромісів» і «прогресу» по Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Що стосується України, основою є Мінські угоди. Нормандський формат дуже корисний, ми його можемо проводити на рівні глав держав і на рівні урядів, коли досягаються певні результати, які готуються технічними командами, міністрами», - сказав Макрон.

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«І за цим стоїть виклик. Ми повинні будемо зробити це в найближчі тижні. Нам потрібно буде працювати, щоб досягти нових компромісів, щоб досягти прогресу по Донбасу», - підкреслив він.

У свою чергу, Путін зазначив, що Росія готова підтримувати зустрічі в «нормандському форматі».

«Іншого інструменту, крім переговорів в Мінську і «нормандського формату», у нас немає, Росія готова його підтримувати, ми готові зустрічатися на всіх рівнях, але зрозуміло кожна з цих зустрічей повинна бути добре підготовлена і повинна чимось позитивним закінчуватися», - сказав Путін.

За його словами, «діалог краще, ніж конфронтація».

Він підкреслив, що процес врегулювання йде дуже повільно, тому що влада в Україні «не прагне до врегулювання – там розгортається вже нова внутрішньополітична ситуація, пов'язана з підготовкою до виборів президента і парламенту».