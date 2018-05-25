270 родичів жертв MH17 подадуть в ЄСПЛ скаргу проти Росії

Повідомляється, що скарга буде подана не пізніше 13 червня.

Група із 270 родичів нідерландських жертв катастрофи MH17 подасть скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини.

Про це заявив їхній американський адвокат Джеррі Скіннер у програмі EenVandaag, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання De Morgen.

За його словами, скарга буде подана не пізніше 13 червня.

Нідерландці таким чином приєднаються до скарги у цій же справі від імені 33 малайзійців, австралійців та новозеландців, яка була подана до суду раніше.

270 осіб є родичами щонайменше 130 жертв, із яких 100 загиблих були нідерландцями.

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Скіннер не уточнив суми компенсацій, яка може сягнути мільйонів. Адвокат звернув увагу на те, що Європейський суд з прав людини є єдиним судом, який може розглядати скарги фізичних осіб проти Росії.

У четвер міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Австралія та Нідерланди звернулися до Росії з закликом прийняти на себе державну відповідальність та співпрацювати з ними для забезпечення правосуддя. Австралія і Нідерланди також вимагають від Росії компенсацій сім'ям жертв MH17.