Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти режиму Асада

Санкції проти Сирії включають нафтове ембарго, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів тощо.

У понеділок, 28 травня, Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти влади Сирії.

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць в Брюсселі, пише ТСН.

"З огляду на репресії, що тривають, проти цивільного населення, ЄС вирішив зберегти обмежувальні заходи відносно сирійського режиму і його прихильників у відповідності зі стратегією ЄС щодо Сирії", - йдеться у висновку ради із закордонних справ Євросоюзу.

Читайте такожСирійська армія вперше за шість років взяла під повний контроль столицю Дамаск

Рада також виключила зі списку двох осіб, які раніше померли. Зараз в нього входять 259 фізичних та 67 юридичних осіб. Востаннє перелік поповнився особами, яких підозрюють в причетності до використання хімічної зброї.

Санкції проти Сирії включають нафтове ембарго, обмеження на певні інвестиції та заморожування активів сирійського Центрального банку, що перебувають в Євросоюзі.

Санкції також включають експортні обмеження на обладнання і технології, які можуть використовувати для внутрішніх репресій, на обладнання і технології для моніторингу або перехоплення інтернету і телефонного зв'язку.