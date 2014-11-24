Президент Естонії: Самоочевидні речі в Європі зараз знаходяться у небезпеці

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес закликає об'єднатися для боротьби проти пропаганди Кремля і "паралельної реальності", яку Росія створює в інформаційному просторі.

Про це Ільвес заявив в Канаді під час міжнародного форуму Halifax International Security Forum, де, зокрема, обговорювали ситуацію в Україні і російську агресію, повідомляє сайт президента Естонії, передає Європейська правда.

"Багато з того, що в Європі найчастіше вважається cамоочевидним, зараз знаходиться у небезпеці", - сказав Ільвес.

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Він підкреслив, що важливо спільно протистояти кремлівській пропаганді, додавши, що "паралельна реальність", створена Росією, розходиться з демократичними цінностями.

Нагадаємо, раніше під час конференції заступник Генсека НАТО Олександр Вершбоу заявляв про необхідність посилювати санкції проти РФ.

"Поки Росія порушує міжнародне право, поки вона намагається зруйнувати світовий порядок, Захід повинен збільшувати ціну (яку платить РФ)", - зазначив він.

"Неприпустима поведінка Росії вимагає, щоб Захід дотримувався принципів, підвищуючи ціну її агресії і підтримуючи Україну", - додав заступник генсека НАТО.