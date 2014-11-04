У соцмережах відреагували на пропаганду Кремля про рабів для Нацгвардії хвилею жартів і гумору

Вчорашнє повідомлення "Першого каналу" про те, що українським солдатам обіцяють по два раби у випадку перемоги на Донбасі, викликало хвилю творчості та гумору серед користувачів соцмереж, які з іронією поставилися до російської пропаганди.

"Я своїх 2-х рабів вже здав на органи через знайомих правосеків. Їм зарплату органами ополченців видають, дуже вдало вийшло", - пише користувач Іван Пронін.

"Громадяни, при отриманні рабів уважно їх перевіряйте. Всіх хороші і придатні раби розійшлися серед своїх, вам спробують підсунути неліквід. Мені під виглядом шахтарів-стаханівців впарили двох алкашів, один вже здох, другий без пляшки працювати відмовляється, на органи ж не годиться - все прогнило. На склад брак не приймають і не обмінюють", - пише користувач St U.

"Прапорщики мутять десь: моєму знайомому тільки одного раба пообіцяли - хтось назбирає собі нічогенький відкатик з рабів. І каску СС не дали, нелюди", - "скаржиться" користувач Смотрящий.

"Шановні укропи! Нагадую, що заявку на відчуження двох російськомовних у свою власність ви повинні подавати або в районне тортурне відділення за місцем прописки, або централізовано в держреестр з приниження російськомовних.Службовцям ВСУ, Нацгвардії і каральних батальйонів раби надаються позачергово за спрощеною процедурою: при собі достатньо мати табель обліку вбивства кацапів і руки по лікоть у крові", - пише Дмитро Одінцов.

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"Вчора заманався рабів вибирати. І я не зрозумів, чи з них можна просто печеню зробити? а то мені їх тримати ніде. чув говорили що у нас на Майдані руських діточок їдять - все ніяк не встигав на роздачу, а тут відразу двох дають", - пише Володимир Каширін.

"Обміняю ваз 2104 (1984) на 5 повноцінних рабів і клаптик землі на Донбасі", - пише користувач Vladimir Galaiko.

"А чому тільки 2 раба? І чому тільки нацгвардії? Яка несправедливість... а як же інші війська, що вони не вбивають мирних жителів?", - пише Олександр Федорович.

"Слухайте, а мені теж потрібен раб. Я не встигаю прибирати в квартирі, ну і взагалі всяке різне. Невійськовозобов'язані можуть сподіватися ну хоч на одну штучку? Від земельної ділянки готова відмовитися", - пише Каріна Бабенко.

"Відкриваю інтернет-магазин по торгівлі рабами. Купив більше трьох відразу - мощі розп'ятого хлопчика у подарунок!", - пише Alter nator.

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Серед інших дотепних коментарів:

"Отримав рабів і не знаєш що робити? Здай їх нам оптом! Монетизируй свої подвиги! Перший львівський концтабір".

"Важливо! Раб-наркоман вважається як 0,3. Раб-алкоголік - як 0,7. Не дай себе ошукати. Вимагай повноцінного раба!"

"Якщо рабів на всіх не вистачить, то ми захопимо Кубань".

"Хто знає, коли вийде каталог рабів за листопад?"

"Всім доброго дня і покірних рабів!"

"За двома рабами поженешся ,третього подарують".

"Хто хлопчика не розпинав, за рабами не займайте!"

"УкрРабТорг відкриває набір в кадровий відділ. Вимоги: знання основ работоргівлі, знання ідеології Гітлера, свій транспорт, пмм оплачуємо".

"Пропав раб, 11 міс тому. Відгукується на "легітимний", може вештатися в Ростовській області, краде шапки!"