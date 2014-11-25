У Казахстані на переїзді трагічно "зустрілися" вантажівка і два потяги

На зледенілій дорозі далекобійник із Татарстану не зміг загальмувати на залізничному переїзді і виїхав на колії, йдеться в сюжеті ТСН.

Фура зупинилася просто перед вантажним потягом, що проходив повз. Кабіну розвернуло, але машина встояла.

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Але вже за мить колією, на якій зупинилася вантажівка, поїхав пасажирський поїзд. На відео з камер стеження видно, як машину розчавило між двома потягами.

Далекобійник загинув. Кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.