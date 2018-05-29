До США їде колишній топ-шпигун КНДР для переговорів про зустріч Трампа і Кім Чен Ина - ЗМІ

Високопосадовець відправився до США після візиту до Пекіна, ймовірно для перемовин з американськими офіційними особами.

Колишній очільник північнокорейського шпигунського агентства і старший чиновник Кім Йон Чол їде до США.

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Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на дані південнокорейського агентства новин Yonhap. Зазначається, що високопосадовець відправився до США після візиту до Пекіна, ймовірно для перемовин з офіційними особами США щодо можливого саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом, передає espreso.tv.

"До цього Кім Йон Чол тісно співпрацював у питанні перемовин з Південною Кореєю, тож його візит до США вказує на те, що підготовка до історичного саміту просувається вперед", - пише Reuters.

До цього газета The Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомила, що 27 травня група американських офіційних осіб прибула до Північної Кореї для переговорів про підготовку до саміту за участю Трампа і Кім Чен Ина.