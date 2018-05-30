Пєсков про "воскресіння" Бабченка: нічого не можу сказати

Офіційний речник президента не висловив ніякої радості з цього приводу.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати новину про те, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко виявся живим.

Офіційний речник президента не висловив ніякої радості з цього приводу, натомість одразу заговорив про звинувачення, повідомляє ТСН.

"Я бачив, але у мене немає ніякої інформації. Я не знаю, хто звинувачує, чого, що і так далі. Я нічого не можу сказати", - зізнався Пєсков.

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Натомість представниця МЗС РФ Марія Захарова виявилася більш красномовною і розповіла про "пропагантистський эфект" у спецоперації СБУ.

Нагадаємо, вчора у поліції повідомили, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко був застрелений біля дверей квартири, в якій він мешкав.

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий: СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.

Організатора вбивства затримали.