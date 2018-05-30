Представник МЗС РФ бризнула жовчю з приводу інсценування вбивства Бабченка (видео)

Представник МЗС РФ вважає, що спецоперація СБУ має пропагандистський ефект.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала повідомлення про те, що вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко в Києві виявилося інсценуванням Служби безпеки України.

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"Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандисткский ефект, очевидно", - написала вона у Facebook.

"Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму. Вимагаємо від української влади докласти всі зусилля до оперативного розслідування", - заявив 29 травня МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченка.