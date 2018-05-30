Представник МЗС РФ бризнула жовчю з приводу інсценування вбивства Бабченка (видео)
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала повідомлення про те, що вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко в Києві виявилося інсценуванням Служби безпеки України.
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"Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандисткский ефект, очевидно", - написала вона у Facebook.
"Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму. Вимагаємо від української влади докласти всі зусилля до оперативного розслідування", - заявив 29 травня МЗС РФ.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченка.