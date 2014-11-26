Поліцейський, який застрелив підлітка в Фергюсоні, вперше дав інтерв'ю

«Він збирався стріляти в мене», - сказав поліцейський і додав, що дійсно злякався в той момент, оскільки підліток, що напав на нього, був досить сильним.

«Не знаю, чи вдалося б мені витримати ще один такий удар», - цитує поліцейського Дождь.

Вілсон знову спростував слова деяких свідків у його справі, які говорили, що Браун нібито підняв руки, повернувшись до Вілсона обличчям. Також поліцейський підкреслив, що вчинив би точно так само, якщо б нападник був білим.

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Вілсон зізнався, що йому шкода загиблого, але він вчинив би так знову в такій же ситуації. Журналісту ABC Джорджу Стефанополусу він розповів, що совість його чиста.

Напередодні, 25 листопада, рішення великого журі присяжних штату Міссурі не піддавати Вілсона до відповідальності спровокувало масові заворушення в Фергюсоні, які призвели до сутичок з поліцією. До кінця дня були заарештовані понад 60 осіб, кілька людей постраждали.

Губернатор штату Міссурі Джей Ніксон оголосив про введення надзвичайного стану в штаті на 30 днів і закликав жителів до стриманості.