Сеул "схвильовано, але спокійно" чекає на історичну зустріч Трампа з Кім Чен Ином

1 червня Трамп після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем заявив, що саміт відбудеться 12 червня.

Сеул привітав заяву президента США Дональда Трампа, який підтвердив проведення зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

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«Схоже, що дорога до саміту між Північною Кореєю та Сполученими Штатами розширилася і зміцнилася… Ми схвильовано, але спокійно чекатимемо на їхню історичну зустріч у Сінгапурі», – йдеться в заяві офісу президента Південної Кореї Мун Чже Іна 2 червня, передає Радіо Свобода.

1 червня Трамп після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем заявив, що саміт відбудеться, як раніше планувалося, 12 червня.

Кім Йон Чхоль став найбільш високопоставленим північнокорейським чиновником, який відвідав США за останні 20 років. Він привіз Трампові листа від Кім Чен Ина.