У США студентці вдалося успішно посадити аварійний літак на жваву трасу (відео)

Сісти на шосе в годину пік студенці вдалося без жодної шкоди для літака та автомобілів на землі.

У Лос-Анджелесі дівчині, яка лише вчиться пілотувати, вдалося посадити літак на жваву трасу. Читайте також"Просто розхитали штурвал": названа фатальна помилка пілотів Ан-148 перед авіакатастрофою, яка забрала життя 71 людини Студентка саме здійснювала тренувальний політ, коли зрозуміла, що має проблеми з двигуном, йдеться в сюжеті ТСН. Пілот подала сигнал лиха і запросила аварійне приземлення. Сісти на шосе в годину пік студенці вдалося без жодної шкоди для літака та автомобілів на землі. Колеги-авіатори похвалили дівчину ще й за те, що апарат вдало оминув електродроти.

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