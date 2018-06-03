Винищувачі розбомбили військові об'єкти ХАМАС у відповідь на пуск ракет, які не долетіли до Ізраїлю

Ізраїль перехоплює ракети, що вилетіли з сектора Газа, і завдає нищівні удари - за добу вже два.

Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували п'ять військових цілей на півночі сектора Газа у відповідь на запуск ракет з території Палестини, повідомляється на сторінці армії Ізраїлю в Twitter.

«Кілька хвилин тому винищувачі ВПС Ізраїлю атакували п'ять цілей на військовому об'єкті, що належить військово-морським силам терористичної організації ХАМАС», - заявили ізраїльські військові.

Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K — IDF (@IDFSpokesperson) June 3, 2018

Як передає РБК, удар був нанесений у відповідь на ракети, які були запущені з території сектора Газа. Ізраїль серйозно ставиться до дій ХАМАС і буде захищати своїх громадян, додали в армії.

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Напередодні система ППО Ізраїлю «Сталевий щит» виявила дві ракети, які були запущені з території сектора Газа. Одна з них була перехоплена, друга впала до перетину кордону.

У відповідь ізраїльські ВПС завдали удару по десяти об'єктам ХАМАС, які використовувалися в тому числі для виробництва боєприпасів. Як зазначало агентство WAFA, в операції були задіяні винищувачі F-16.

Після того, як авіація завдала удару, «Сталевий щит» перехопив ще одну ракету, що вилетіла з сектора Газу.

Як повідомляв УНІАН, раніше США в Радбезі ООН заблокували резолюцію про захист палестинців від сил Ізраїлю.