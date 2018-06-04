Кожен другий росіянин не задоволений призначенням Медведєва на пост прем'єра

Для росіян Медведєв став уособленням труднощів останніх років і побоювань перед новою серією непопулярних заходів.

51% росіян не схвалює призначення Дмитра Медведєва на пост прем'єр-міністра Росії.

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Про це повідомляє видання «Ведомости» з посиланням на проведене наприкінці травня опитування «Левада-центру».

При цьому 41% схвалює призначення Медведєва, а 8% не визначилися з відповіддю. Результати опитування фонду «Громадська думка» дають інші цифри, але і серед їхніх респондентів незадоволених новим-старим прем'єром більше, ніж задоволених: негативно його перепризначення оцінили 45%, позитивно – 39%, 16% вагалися з відповіддю. Для порівняння: у травні 2012 р. призначення Медведєва прем'єром позитивно оцінили 59% респондентів «Левада-центру», негативно – 25%, не визначилися – 16%, фонд «Громадська думка» тоді таке опитування не проводив.

«Вибір росіян не збігся з вибором президента: кожен другий невдоволений обраною Володимиром Путіним кандидатурою голови уряду. Для них Дмитро Медведєв став уособленням труднощів останніх років і побоювань перед новою серією непопулярних заходів», – відзначає видання, коментуючи дані «Левада-Центру».