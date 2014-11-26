У Франції знайшли перше видання збірника п'єс Шекспіра

П'єси Шекспіра близько 200 років пролежали у місцевій бібліотеці, помилково записані в каталозі як видання 18 століття, пише Дзеркало тижня із посиланням на The Guardian.

Вважається, що до наших днів дійшло лише 230 примірників. У книзі немає близько 30 сторінок і титульного аркуша. Шекспірознавець Ерік Расмуссен впізнав книгу і підтвердив, що це Перше фоліо.

Читайте такожЗМІ: Археологи, можливо, знайшли судно Колумба, на якому він відкрив Америку

"Книга 200 років лежала в бібліотеці у Сен-Омер, причому до неї ніхто не торкався", - сказано у статті.

Перший збірник п'єс Вільяма Шекспіра було опубліковано у 1623 році через кілька років після смерті автора "Гамлета", до нього увійшли 36 із 38 відомих п'єс.

У XVI столітті єзуїти в Сен-Омер приймали католицьких священиків, які втекли з Англії, де зазнавали гонінь. Вчені вважають, що тоді книга потрапила до Франції. У роки Французької революції зібрання єзуїтів було конфісковане і стало основою публічної бібліотеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у США представили коптський рукопис, де Христос говорить про «свою дружину».