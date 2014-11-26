У Фергюсоні напали на журналістів Russia Today

Про це повідомляє Эхо Москвы.

На прохання потерпілих про допомогу поліція нібито не відреагувала, посилаючись на те, що підлітки, ймовірно, озброєні, пише видання.

Читайте такожПід Фергюсоном поранені два агенти ФБРПізніше журналісти виявили, що їхня машина спалена.

Американське місто Фергюсон стало епіцентром масовых протестів афроамериканців, що пізніше перекинулися на інші міста США.