У Фергюсоні напали на журналістів Russia Today
20:29, 26 листопада 2014Світ
0 0
Кореспонденти вийшли з машини, щоб взяти інтерв'ю з приводу заворушень у місті, але на них напали, зажадали ключі від машини і телефони.
REUTERS
Про це повідомляє Эхо Москвы.
На прохання потерпілих про допомогу поліція нібито не відреагувала, посилаючись на те, що підлітки, ймовірно, озброєні, пише видання.
Читайте такожПід Фергюсоном поранені два агенти ФБРПізніше журналісти виявили, що їхня машина спалена.
Американське місто Фергюсон стало епіцентром масовых протестів афроамериканців, що пізніше перекинулися на інші міста США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter