Путін заявив, що Захід «стримує» Росію, позаяк бачить у ній загрозу і конкурента

Це «хибна політика, потрібно налагодити конструктивну взаємодію, і тоді загальний ефект для світової економіки буде винятково позитивним», - заявляє Путін.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Захід «стримує» Росію, позаяк бачить у ній загрозу і конкурента.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, спілкуючись з росіянами під час «прямої лінії».

«Неодноразово вже висловлювався з цього приводу, можу лише повторити. Це такий, бачте, спосіб стримування Росії. Так само, як і горезвісні санкції, оскільки вони, ось ці нескінченні звинувачення, вони ніби створюють базу для застосування заходів, що стримують, як думають ті, хто вдається до таких засобів роботи з Росією, стримування розвитку Росії», - сказав Путін.

Читайте такожПутін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас

За його словами, в Росії Захід бачить конкурента. «Чому це робиться? Тому що бачать в Росії загрозу, бачать, що Росія стає для них конкурентом», - переконаний він.

На думку Путіна, це «дуже хибна політика, оскільки потрібно не стримувати будь-кого, зокрема Росію, а налагодити конструктивну взаємодію, і тоді загальний ефект для світової економіки буде винятково позитивним».

«Причому для переважної більшості учасників міжнародного спілкування. І розуміння цього все ж таки приходить до наших партнерів. Ну ви ж бачите, що в багатьох країнах відбувається. Там же на політичному рівні всі говорять про необхідність вибудовувати нормальні відносини. Так, кожна країна має свої власні інтереси, але вони не повинні вирішуватися за допомогою егоїстичних методів політики, зокрема у сфері економіки. Розуміння це приходить до багатьох наших партнерів. Сподіваюся, що цей процес набиратиме обертів», - зазначив Путін.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін на питання про Третій світовій війні заявив, що це стане кінцем цивілізації, але страх взаємного знищення змушує поважати один одного.