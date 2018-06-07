Бейонсе та Джей Зі провели повторну весільну церемонію (відео)

Бейонсе та Джей Зі вирушили у спільний гастрольний тур, в рамках якого відвідають 15 міст Європи і 21 місто Північної Америки.

Вчора відбувся перший концерт пари в Кардіффі, столиці Уельсу. Щасливчики, які опинилися в залі в цей вечір, в числі перших дізналися важливу сімейну новину пари.

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Як виявилося, нещодавно подружжя провели повторну весільну церемонію, обмінявшись клятвами любові і вірності.

Де, коли і за яких обставин проходило торжество, невідомо - Бейонсе і Джей Зі за традицією зберегли важливі подробиці в секреті.

Однак, судячи з кадрів з відео, показаного на екрані під час одного з треків, гостями на церемонії пари стали їхні діти - Блу Айві і близнюки Сер і Румі.