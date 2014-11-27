З 2016 року у школах Фінляндії уроки письма замінять заняттями з набору на клавіатурі
Влада Фінляндії вирішила йти в ногу з часом, і замінити заняття з навчання письма прописними літерами і каліграфії для школярів заняттями по набору тексту на клавіатурі.
Наскільки можна зрозуміти, навчання письму теж збережеться, але тут достатнім буде вважатися уміння писати текст друкованими літерами. Іншими словами, школярів початкових класів навчають, в основному, друкувати, а не писати що-небудь вручну прописом.
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Справедливості заради потрібно відзначити, що уроки чистописання також зберігаються, але вже у факультативному вигляді, тобто їх відвідування не є обов'язковим. На факультативах учнів навчатимуть писати букви і слова ручкою на папері. Нововведення набирає чинності з осені 2016 року, повідомляє geektimes.ru за інформацією BBC.
Звичайно, ця ініціатива органів влади викликає опір деяких батьків і чиновників - адже не у всіх школярів є комп'ютери, та й не у всіх школах є достатня кількість ПК для навчання. Тим не менше, більшість фінів прихильно сприйняли новину про скасування уроків чистописання.
Деякі фахівці зазначають, що уроки писемності розвивають дрібну моторику у дітей, що також сприяє розвитку певних ділянок мозку. Тому пропонується додати ще й уроки «праці» (робити щось своїми руками) або малювання в якості альтернативи уроків писемності, у згаданому вище аспекті.