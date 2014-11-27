З 2016 року у школах Фінляндії уроки письма замінять заняттями з набору на клавіатурі

Наскільки можна зрозуміти, навчання письму теж збережеться, але тут достатнім буде вважатися уміння писати текст друкованими літерами. Іншими словами, школярів початкових класів навчають, в основному, друкувати, а не писати що-небудь вручну прописом.

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Справедливості заради потрібно відзначити, що уроки чистописання також зберігаються, але вже у факультативному вигляді, тобто їх відвідування не є обов'язковим. На факультативах учнів навчатимуть писати букви і слова ручкою на папері. Нововведення набирає чинності з осені 2016 року, повідомляє geektimes.ru за інформацією BBC.

Звичайно, ця ініціатива органів влади викликає опір деяких батьків і чиновників - адже не у всіх школярів є комп'ютери, та й не у всіх школах є достатня кількість ПК для навчання. Тим не менше, більшість фінів прихильно сприйняли новину про скасування уроків чистописання.

Деякі фахівці зазначають, що уроки писемності розвивають дрібну моторику у дітей, що також сприяє розвитку певних ділянок мозку. Тому пропонується додати ще й уроки «праці» (робити щось своїми руками) або малювання в якості альтернативи уроків писемності, у згаданому вище аспекті.