В одній лише міні-спідниці: голлівудська Жінка-кішка знялася топлес на підтримку ЛГБТ

У своєму Instagram зірка опублікувала знімок, на якому вона зображена в одній лише міні-спідниці.

Відома голлівудська актриса Холі Беррі підтримала ЛГБТ-спільноту відвертим знімком.

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У своєму Instagram зірка опублікувала знімок, на якому вона зображена в одній лише райдужній спідниці-пачці. При цьому груди зірка просто прикриває рукою.

"В підтримку всіх людей, які мають особисте право БУТИ", - підписала Беррі публікацію.

Нагадаємо, 17июня в Києві запланований Марш Рівності в підтримку ЛГБТ.