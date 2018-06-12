В одній лише міні-спідниці: голлівудська Жінка-кішка знялася топлес на підтримку ЛГБТ
15:47, 12 червня 2018Світ
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У своєму Instagram зірка опублікувала знімок, на якому вона зображена в одній лише міні-спідниці.
Холі Беррі опублікувала пікантне фото на підтримку ЛГБТ-спільноти / скріншот
Відома голлівудська актриса Холі Беррі підтримала ЛГБТ-спільноту відвертим знімком.
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У своєму Instagram зірка опублікувала знімок, на якому вона зображена в одній лише райдужній спідниці-пачці. При цьому груди зірка просто прикриває рукою.
"В підтримку всіх людей, які мають особисте право БУТИ", - підписала Беррі публікацію.
Нагадаємо, 17июня в Києві запланований Марш Рівності в підтримку ЛГБТ.
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