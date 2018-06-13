Роббі Вільямса попросили не співати пісню про розгульне життя російських олігархів на відкритті ЧС-2018

Пісня "Party Like A Russian", випущена в 2016 році, починається зі слів "Потрібно бути особливою людиною з особливою репутацією, щоб рятувати від грошей цілу націю". Співак в ній висміяв розваги російських олігархів.

Британський співак Роббі Вільямс не буде виконувати «Party Like A Russian» («Розважайся, як росіянин») на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це сам співак заявив Reuters. «Я б із задоволенням виконав „Party Like A Russian“. На жаль, мене попросили цього не робити», — заявив Вільямс. “Взагалі-то це ніяк не пов'язано з проханням. Справа в тому, що я буду виконувати свої головні хіти, які найбільш широко відомі", - одразу ж додав Вільямс.

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Пісня "Party Like A Russian", випущена в 2016 році, починається зі слів "Потрібно бути особливою людиною з особливою репутацією, щоб рятувати від грошей цілу націю".

Прокремлівські ЗМІ тоді розкритикували Вільямса за текст пісні.

Як повідомлялося, Роббі Вільямс виступить на церемонії відкриття чемпіонату світу - 2018, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.