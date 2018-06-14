Режисер, сценарист і актор: вся творча діяльність Станіслава Говорухіна

Станіслав Говорухін зняв безліч художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів.

Всього режисер Станіслав Говорухін поставив 23 картини, написав 22 сценарія, в тому числі найбільш касового фільму в історії радянського і російського кіно - бойовика "Пірати XX століття", і сам зіграв 18 ролей.

Фактичним дебютом молодого режисера став фільм 1967 року "Вертикаль" про альпіністів - він же перший, в якому зіграв головну роль Володимир Висоцький.

Станіслав Говорухін зняв безліч художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найбільш відомих його режисерських робіт в ігровому кіно: «Вертикаль» (1967), «Місце зустрічі змінити не можна» (1979), «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна» (1981), «Десять негренят» (1987), «Ворошиловський стрілок» (1999), «Благословіть жінку» (2003), «Пасажирка» (2009), «Weekend» (2013), «Кінець прекрасної епохи» (2015) та інші.

Він написав більше двадцяти сценаріїв до фільмів, серед яких «Контрабанда» (1974), «Пірати XX століття» (1979), «Вторгнення» (1980), «У пошуках капітана Гранта» (1985), «Таємниці мадам Вонг» (1986), а також кілька книг.

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На його рахунку чимало пам'ятних акторських робіт у кіно: генерал Олександр Павлович Кутєпов у фільмі «Маршал революції» (1978), Кримов в «Асі» (1987), письменник Сергій Сергійович Попов в «Сучих дітях» (1990), комдив в «Анкор, ще анкор!» (1992), Зосима Петрович у фільмі «Орел і решка» (1995) та багато інших.

Великий суспільний резонанс викликали такі його документальні стрічки як «Так жити не можна» (1990), «Росія, яку ми втратили» (1992).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні помер відомий режисер Станіслав Говорухін.

Варто відзначити, що режисер включений у список нев'їзних в Україну осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Говорухін підтримав політику Путіна по Криму.