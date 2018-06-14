Помер відомий режисер Станіслав Говорухін

За словами спікера Держдуми, режисер Говорухін пішов з життя після тривалої хвороби в санаторії Барвіха.

Режисер Станіслав Говорухін помер на 83-му році життя.

Про це повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає "Интерфакс".

"О 10:37 в санаторії Барвіха після тяжкої і тривалої хвороби пішов з життя Станіслав Сергійович Говорухін", - сказав він.

Читайте такожВідомий за фільмами "Ворошиловський стрілок" і "Місце зустрічі змінити не можна" режисер впав у кому - ЗМІ

"Він боровся до кінця з хворобою, але вона його перемогла", - сказав голова Держдуми.

Станіслав Говорухін зняв багато художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найбільш відомих його режисерських робіт у кіно: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку". Він написав понад 20 сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда", "Пірати XX століття", "Вторгнення", "У пошуках капітана Гранта", "Таємниці мадам Вонг", а також кілька книг.

Варто зазначити, що режисер включений до списку нев'їзних до України осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Говорухін підтримав політику Путіна щодо Криму.

13 червня росЗМІ повідомили, що Станіслав Говорухін помер. Про це заявив журналіст Максим Кононенко. Однак пізніше інформація була спростована.