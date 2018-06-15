У Британії хочуть саджати в тюрму за нелегальну зйомку "під спідницею"

В п'ятницю британський уряд повідомив, що схвалює цю законодавчу пропозицію перед обговоренням в парламенті.

Британський уряд підтримав законопроект, який визнає незаконною фото- або ж відеозйомку інших людей під одягом без їхньої згоди.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

В останні роки із поширенням смартфонів частими стали випадки фото- або відеозйомки інших людей під їхнім одягом без їхньої згоди.

В п'ятницю британський уряд повідомив, що схвалює цю законодавчу пропозицію перед обговоренням в парламенті.

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Міністр юстиції Люсі Фрейзер назвала таку зйомку "огидним вторгненням в особисте життя, в результаті якої жертви відчувають себе приниженими і засмученими". Вона зазначила, що введення відповідальності за цей злочин дасть чіткий меседж злочинцям, що вони будуть покарані.

У серйозних випадках новий закон може загрожувати дворічним тюремним терміном для правопорушників. У Шотландії така зйомка вже незаконна.