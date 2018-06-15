Трамп заявив про можливість зустрічі з Путіним цього літа
20:33, 15 червня 2018Світ
142 0
Раніше можливість зустрічі президентів США та РФ обговорювалася у квітні під час їхньої телефонної розмови.
Ілюстрація / REUTERS
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє про можливість зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним цього літа.
Як повідомляє американське видання Politico, про це Трамп заявив сьогодні журналістам на ганку Білого дому.
Зокрема, він сказав: «Це можливо».
Читайте такожТрамп звинуватив в анексії Криму Обаму
Раніше питання про зустріч Трампа з Путіним порушувалося під час їхньої телефонної розмови, що відбулася у квітні.
Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що президент США Трамп, так само як лідери інших держав, є бажаним гостем на Чемпіонаті світу з футболу, що розпочався в Росії 14 червня і триватиме до 15 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter