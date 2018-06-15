Трамп заявив про можливість зустрічі з Путіним цього літа

Раніше можливість зустрічі президентів США та РФ обговорювалася у квітні під час їхньої телефонної розмови.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє про можливість зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним цього літа.

Як повідомляє американське видання Politico, про це Трамп заявив сьогодні журналістам на ганку Білого дому.

Зокрема, він сказав: «Це можливо».

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Раніше питання про зустріч Трампа з Путіним порушувалося під час їхньої телефонної розмови, що відбулася у квітні.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що президент США Трамп, так само як лідери інших держав, є бажаним гостем на Чемпіонаті світу з футболу, що розпочався в Росії 14 червня і триватиме до 15 липня.