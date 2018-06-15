У Мюнхені невідомий напав з ножем на людей

21:22, 15 червня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Зазначається, що напад стався в квартирі житлового будинку. Одна жінка померла від отриманих поранень, також були поранені ще одна жінка, один чоловік і собака.

Зараз підозрюваний у нападі розшукується поліції. Відзначається, що він, швидше за все, був знайомий з жертвами.

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Теги: #напад#Мюнхен