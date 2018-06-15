У Мюнхені невідомий напав з ножем на людей
21:22, 15 червня 2018Світ
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,Напад стався в квартирі житлового будинку.
Ілюстрація REUTERS
У Мюнхені невідомий чоловік напав з ножем на людей, одна людина загинула, повідомляє TZ Online.
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Зазначається, що напад стався в квартирі житлового будинку. Одна жінка померла від отриманих поранень, також були поранені ще одна жінка, один чоловік і собака.
Зараз підозрюваний у нападі розшукується поліції. Відзначається, що він, швидше за все, був знайомий з жертвами.
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