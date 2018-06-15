У Мюнхені невідомий напав з ножем на людей

,Напад стався в квартирі житлового будинку.

У Мюнхені невідомий чоловік напав з ножем на людей, одна людина загинула, повідомляє TZ Online.

Читайте такожУ Німеччині озброєний ножем чоловік напавши на пасажирів поїзда

Зазначається, що напад стався в квартирі житлового будинку. Одна жінка померла від отриманих поранень, також були поранені ще одна жінка, один чоловік і собака.

Зараз підозрюваний у нападі розшукується поліції. Відзначається, що він, швидше за все, був знайомий з жертвами.