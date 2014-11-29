Екс-президента Єгипту Мубарака виправдано за всіма статтями звинувачення

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», згідно з рішенням суддівської колегії.

Мубарак, зокрема, виправданий у справі про експорт газу до Ізраїлю й корупцію.

За головним звинуваченням - у загибелі демонстрантів у дні січневої революції 2011 року, суддівська колегія відмовилася ухвалювати вирок, що також означає фактичне виправдання.

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