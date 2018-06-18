Генсек ООН закликав до ратифікації угоди про нову назву Македонії

За словами Гутерреша, ООН підтримує зусилля двох країн.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вітав підписану Афінами і Скоп'є угоду про нову назву Македонії та закликав сторони до його ратифікації. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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За словами Гутерреша, ООН підтримує зусилля двох країн.

«Я висловлюю вдячність прем'єр-міністрів Греції Алексиса Ціпраса і Македонії Зорану Заєву за їхню роль в історичній угоді, підписаній на Преспі в неділю (17.06)», — написав Гутерреш.

Він також закликав уряди країн зберігати прихильність до укладеної угоди.

Раніше глава МЗС Греції Нікос Котзиас, його колега з колишньої югославської республіки Македонія Нікола Димитров, а також спецпредставник генсека ООН Метью Німіца підписали угоду про нову назву Македонії, закріплену на конституційному рівні.